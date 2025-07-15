لافروف: نريد أن نفهم ماذا وراء كلام ترامب عن مهلة الـ 50 يوما

وأضاف "نريد أن نفهم ماذا وراء هذا التصريح. خمسون يوما. وكان هناك في السابق حديث عن 24 ساعة ثم 100 يوم
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