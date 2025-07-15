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لافروف: نريد أن نفهم ماذا وراء كلام ترامب عن مهلة الـ 50 يوما

لافروف
لافروف
 
الثلاثاء، 15-07-2025 03:17 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا تريد أن تفهم ماذا يقف وراء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مهلة الـ 50 يوما للتسوية في أوكرانيا.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف للصحفيين في أعقاب اجتماع وزراء خارجية دول منظمة شنغهاي للتعاون في الصين اليوم الثلاثاء، تعليقا على تصريح لترامب أمس قال فيه إن واشنطن ستفرض رسوما جمركية على روسيا وشركائها التجاريين حال فشلت موسكو في التوصل لاتفاق بشأن التسوية بأوكرانيا خلال 50 يوما.

وأضاف "نريد أن نفهم ماذا وراء هذا التصريح. خمسون يوما. وكان هناك في السابق حديث عن 24 ساعة ثم 100 يوم لقد مررنا بكل ذلك، ونريد حقا أن نفهم ما هي دوافع الرئيس الأمريكي".

 

وتابع "ترامب يتعرض لضغوط هائلة من الاتحاد الأوروبي لضخ أسلحة إلى أوكرانيا".

 
 
gnews

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