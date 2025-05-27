الثلاثاء 2025-05-27 04:35 م
 

لافروف: وزير الخارجية السوري تلقى دعوة لزيارة روسيا

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تلقى دعوة لزيارة روسيا.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير لافروف مع نظيره التركي هاكان فيدان بعد المياحثات التي أجراها الجانبان في العاصمة موسكو.

وأوضح لافروف: "بناءً على الاقتراح الكريم من صديقي هاكان فيدان، عقدنا لقاءً في أنطاليا في أبريل من هذا العام بحضور وزير الخارجية السوري الشيباني. وهو الآن لديه دعوة لزيارة روسيا".

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وفي المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الثلاثاء، أعلن فيدان أن أنقرة ستواصل العمل مع روسيا من أجل ضمان وحدة كامل الأراضي السورية.


وقال الوزير التركي: "سنواصل العمل من أجل ازدهار الشعب السوري، ووحدة كامل الأراضي السورية".


وأشار إلى أنه ناقش مع نظيره لافروف الوضع في سوريا، واعتبر الوزيران أن رفع العقوبات عن سوريا "خطوة مهمة".


وأضاف فيدان: "المحادثات في موسكو أتاحت الفرصة لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية مع روسيا بشكل مفصل".

 

RT

 
gnews

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