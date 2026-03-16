الثلاثاء 2026-03-17 06:55 م

لافروف يؤكد استعداد روسيا للوساطة لإيقاف الحرب في منطقة الشرق الأوسط

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
 
الإثنين، 16-03-2026 11:21 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين، أن روسيا جاهزة لتقديم الدعم كوسيط في الأزمة الإيرانية الراهنة بهدف العودة إلى الحوار الدبلوماسي بين الأطراف كافة إذا تطلب الأمر ذلك.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "استعداد روسيا للتوسط لإيقاف الحرب في منطقة الشرق الأوسط يعكس التزام روسيا بتعزيز جهود السلام والاستقرار في المنطقة، حيث تمتلك الإمكانيات اللازمة لدعم عملية سياسية فعالة"، مؤكدا استعداد موسكو لتقديم أشكال الدعم المتاحة كافة لتسهيل تسوية النزاع حول إيران".

 
 


