لافروف يحذر من توجّه بولندا نحو المواجهة

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء مع نظيره البيلاروسي مكسيم ريجينكوف في موسكو: "مهما يكن موقفنا من السياسة الخارجية البولندية، فإنها في نهاية المطاف تُصاغ استنادًا إلى مقاربات تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيزها".
وأضاف: "نلاحظ نحن وشركاؤنا البيلاروس في الساحة الدولية باستمرار أن بولندا لا تبدي استعدادًا للحوار البنّاء مع بلداننا، بل تتجه نحو المواجهة، وعلينا مراقبة طبيعة تطور السياسة الخارجية هناك تحت قيادة الرئيس الجديد".
وتأتي تصريحات لافروف في ظل أزمة سياسية داخل بولندا نفسها، بعد اندلاع فضيحة تتعلق بمخالفات وقعت أثناء عملية فرز الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
ومن بين هذه الخروقات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، ما جرى في لجان الانتخابات في كراكوف ومينسك مازوفيتسكي، حيث تم خلط الأصوات بين المرشحين، بحيث نُسبت أصوات مخصصة لأحد المرشحين لصالح الآخر والعكس، كما تم الإبلاغ عن حالات مشابهة في مفوضيات انتخابية أخرى.
وبحسب ما ذكره عضو اللجنة الانتخابية الوطنية، ريشارد كالش، فإن من المقرر عقد اجتماع للجنة الانتخابية الوطنية يوم الاثنين لبحث التقارير المتعلقة بهذه الانتهاكات، لكن هذا الأمر نفته إدارة الانتخابات الوطنية رسميًا.
وفي تطور آخر، طالب الرئيس البولندي الأسبق ليخ فاليسا بإعادة فرز أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أو إجراء الجولة من جديد، متهمًا نشطاء من حزب "العدالة والقانون" بتزوير نتائج الانتخابات.
وأظهرت نتائج اللجنة الانتخابية البولندية أن مرشح المعارضة كارول نافروتسكي حصل على 50.89% من الأصوات في الجولة الثانية التي جرت في 1 يونيو، متغلبًا على منافسه رافال تزشاكوفسكي من الائتلاف الحاكم الذي حصل على 49.11%.
روسيا اليوم
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