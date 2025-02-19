 
الأربعاء 2025-02-19 03:52 م
 

لافروف يعلن عن اتصالات روسية سورية رفيعة الأسبوع المقبل

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 19-02-2025 02:33 م
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه من المقرر إجراء اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وقال لافروف في كلمة ألقاها بمجلس "الدوما": "لقد خططنا لإجراء اتصالات أخرى رفيعة المستوى مع زملائنا السوريين الأسبوع المقبل".

وأضاف: "السلطات السورية الجديدة تؤكد علنا ضرورة احترام الطبيعة الاستراتيجية التاريخية لعلاقاتنا".
وتابع: "من الواضح أن أحد القضايا الرئيسية بالنسبة لها الآن منع تكرار سيناريو ليبيا التي فقدت كيانها نتيجة لعدوان حلف شمال الأطلسي، وانقسمت ولم تعد قادرة على لم شملها من جديد. هناك مثل هذه التهديدات في سوريا أيضا، والذين وصلوا إلى السلطة يدركون ذلك".

ووصف لافروف زيارة الوفد الروسي إلى سوريا في يناير الماضي بـ"الإيجابية"، وقال: المحادثة الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإدارة الحالية في دمشق أحمد الشرع سبقتها زيارة وفد وزاري برئاسة الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. جرت الزيارة قبل أيام من المحادثة الهاتفية بين بوتين والجانب السوري، ونتائجها كانت إيجابية للغاية".

روسيا اليوم
 
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