لافروف يعلن عن اتصالات روسية سورية رفيعة الأسبوع المقبل

وقال لافروف في كلمة ألقاها بمجلس "الدوما": "لقد خططنا لإجراء اتصالات أخرى رفيعة المستوى مع زملائنا السوريين الأسبوع المقبل".
وأضاف: "السلطات السورية الجديدة تؤكد علنا ضرورة احترام الطبيعة الاستراتيجية التاريخية لعلاقاتنا".
وتابع: "من الواضح أن أحد القضايا الرئيسية بالنسبة لها الآن منع تكرار سيناريو ليبيا التي فقدت كيانها نتيجة لعدوان حلف شمال الأطلسي، وانقسمت ولم تعد قادرة على لم شملها من جديد. هناك مثل هذه التهديدات في سوريا أيضا، والذين وصلوا إلى السلطة يدركون ذلك".
ووصف لافروف زيارة الوفد الروسي إلى سوريا في يناير الماضي بـ"الإيجابية"، وقال: المحادثة الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإدارة الحالية في دمشق أحمد الشرع سبقتها زيارة وفد وزاري برئاسة الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. جرت الزيارة قبل أيام من المحادثة الهاتفية بين بوتين والجانب السوري، ونتائجها كانت إيجابية للغاية".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
فرانكن: معظم أنظمة الدفاع في أوروبا أمريكية والطيران الأوروبي "ضعيف للغاية"
-
الصين: لدى بكين وواشنطن مصالح مشتركة ومساحة كبيرة للتعاون
-
شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
زيلينسكي يكشف شرطه لمنح واشنطن معادن أوكرانيا النادرة
-
ترامب: قد ألتقي بوتين قبل نهاية الشهر
-
خطوة كويتية "قد" تعيد الجنسية لأشخاص سحبت منهم
-
ترامب يقيل جميع المدعين العامين المعينين من طرف بايدن
-
اتهام الرئيس البرازيلي السابق بمحاولة الانقلاب للبقاء في السلطة