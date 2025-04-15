الثلاثاء 2025-04-15 09:16 ص
 

لافروف ينتقد بعض النخب الأميركية.. "تعرقل جهود ترامب"

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
 
الثلاثاء، 15-04-2025 07:43 ص
الوكيل الإخباري- فيما تتواصل مساعي الإدارة الأميركية الحالية من أجل التوصل إلى وقف للحرب الروسية الأوكرانية، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بعض النخب الأميركية تُعرقل جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل تطبيع العلاقات مع موسكو.اضافة اعلان


وقال في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت": إن "أشخاصًا عقلاء ظهروا أخيرًا في الإدارة الأميركية بعد أن أُبعِد الموالون لجو بايدن عن مواقع صنع القرار".

كما أضاف أن "هؤلاء الأشخاص العقلاء يعملون مع موسكو الآن لحل مسائل تبدو بديهية، مثل ضمان عمل البعثة الدبلوماسية في بلد لم تُقطع معه العلاقات الدبلوماسية أصلًا".

وأشار إلى أن إدارة ترامب لا تُخفي حقيقة أنها تسعى إلى الحصول على فوائد وتتخذ قرارات في السياسة الخارجية بناءً على المصالح المادية.

إلا أنه أوضح أن كل ذلك سيعتمد على كيفية تنفيذ استئناف التعاون الاقتصادي بين البلدين، لأن هذا التعاون معطّل بنسبة 95% مقارنةً بالرقم القياسي الذي بلغ 30 مليار دولار قبل عشر سنوات، بسبب العقوبات، وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء.

وكانت عملية استئناف التعاون الثنائي بين موسكو وواشنطن قد بدأت بعد اجتماع لوفدين من البلدين في الرياض يوم 18 فبراير الماضي، حيث اتُفق على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون الكامل، ورفع القيود المفروضة على عمل السفارتين، وبدء مسار تسوية الأزمة الأوكرانية.

وفي نهاية فبراير، ناقش الوفدان في إسطنبول تمويل البعثات الدبلوماسية، وإمكانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة.

كما أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي مكالمتين هاتفيتين خلال الشهرين الماضيين، تطرقا فيهما إلى تعزيز التعاون الثنائي.

كذلك زار رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، الولايات المتحدة مطلع أبريل الحالي، وأجرى محادثات مع مسؤولي البيت الأبيض، مشيرًا إلى "تقدّم ملموس" في عدة ملفات.

كذلك التقى مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام في سان بطرسبرغ، لنحو 4 ساعات.

إلى ذلك، عقد الجانبان مباحثات في القنصلية الروسية في إسطنبول، الأسبوع الماضي، بحثا خلالها العلاقات بين البلدين، والحرب في أوكرانيا.

العربية
 
gnews

أحدث الأخبار

ثي

طب وصحة نصائح لتقوية المناعة في الربيع

ثي

طب وصحة لماذا ترتفع الحرارة في الأماكن المزدحمة؟ طبيب يجيب

لا للا

فن ومشاهير بكاء وتأثر أحمد زاهر في عقد قران ابنته - فيديو

أوزتورك دافعت بأن اعتقالها يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير

عربي ودولي قضية الطالبة التركية أوزتورك تهدد بأزمة دستورية في أميركا

ل

أخبار محلية التربية تنشر جدول امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر

ه

أخبار محلية إعادة طرح عطاء لربط الصوامع والمطاحن مع الصناعة والتجارة للمرة الثانية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل قبل أيام وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو

عربي ودولي الجزائر تطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً وتشن هجوماً لاذعاً على ريتايو

ل

أخبار محلية التربية تعلن موعد امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر



 
 





الأكثر مشاهدة