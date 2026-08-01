لا خطوط حمراء.. إيران تهدد باستخدام جميع الوسائل للدفاع عن أمنها

وأعلنت الوزارة أن إيران "ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لديها للدفاع المشروع عن حقوقها ومصالحها وأمنها القومي في مواجهة الاعتداءات الأمريكية واعتداءات النظام الصهيوني".
واعتبرت الخارجية الإيرانية أن استمرار الحصار البحري، والتهديدات غير القانونية، والهجمات على البنية التحتية المدنية، يمثل مثالا واضحا على "عمل عدواني" وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن صمت مجلس الأمن وتقاعس الأمين العام للأمم المتحدة إزاء هذه الاعتداءات يتعارضان مع المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق هاتين المؤسستين.
وأشارت وزارة الخارجية إلى دور الولايات المتحدة في زعزعة أمن مضيق هرمز وتصعيد التوترات، مؤكدة أن اختلاق الذرائع بشأن مرور السفن كان غطاء للإجراءات العسكرية والضغوط الممارسة ضد إيران.
كما شدد البيان على أن إيران، إلى جانب إدانتها للعدوان الأمريكي، تؤكد تمسكها بالحفاظ على علاقات ودية مع دول الجوار، ومواصلة الدفاع عن استقلالها وعزتها الوطنية وسيادة البلاد.
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