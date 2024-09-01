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لا ناجين في تحطم مروحية على متنها 22 شخصا بروسيا

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 01-09-2024 01:37 م

الوكيل الإخباري-   قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، إن فرق البحث لم تعثر على ناجين بين حطام طائرة هليكوبتر روسية سقطت في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق وعلى متنها 22 شخصا.

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وبحسب وكالة رويترز، فقد كانت طائرة الهليكوبتر من طراز (مي-8تي) قد أقلعت من قاعدة قرب بركان فاتشكاجيتس. حيث تعرضت كامتشاتكا التي تقع على بعد نحو 7100 كم إلى الشرق من موسكو لإعصار مطلع الأسبوع مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك هو سبب تحطم الطائرة.

 
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