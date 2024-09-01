لا ناجين في تحطم مروحية على متنها 22 شخصا بروسيا

الوكيل الإخباري- قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، إن فرق البحث لم تعثر على ناجين بين حطام طائرة هليكوبتر روسية سقطت في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق وعلى متنها 22 شخصا.

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