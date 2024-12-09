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"لا نخون الأصدقاء في المواقف الصعبة".. كيف علقت روسيا على احتضان الأسد ؟

بشار الأسد
بشار الأسد
الإثنين، 09-12-2024 06:26 ص

الوكيل الإخباري-   أكد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ، ميخائيل أوليانوف، أن روسيا لم تتخل عن بشار الأسد، مشددًا على أن روسيا لا تخون أصدقاءها في المواقف الصعبة.

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وكتب في قناته على "تلغرام": "بشار الأسد وعائلته موجودون في موسكو. روسيا لا تخون أصدقاءها في المواقف الصعبة". وبحسب الدبلوماسي، فإن هذا هو الفرق بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة.


هذا وأفاد مصدر في الكرملين مساء يوم الأحد، في تصريحات لوكالة "تاس"، بأن "الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، وتم منحهم حق اللجوء بناءً على اعتبارات إنسانية".


وأعلنت فصائل المعارضة السورية صباح يوم الأحد في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق وهروب الأسد إلى جهة غير معروفة.

 

روسيا اليوم 

 
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