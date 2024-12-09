"لا نخون الأصدقاء في المواقف الصعبة".. كيف علقت روسيا على احتضان الأسد ؟

وكتب في قناته على "تلغرام": "بشار الأسد وعائلته موجودون في موسكو. روسيا لا تخون أصدقاءها في المواقف الصعبة". وبحسب الدبلوماسي، فإن هذا هو الفرق بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة.
هذا وأفاد مصدر في الكرملين مساء يوم الأحد، في تصريحات لوكالة "تاس"، بأن "الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، وتم منحهم حق اللجوء بناءً على اعتبارات إنسانية".
وأعلنت فصائل المعارضة السورية صباح يوم الأحد في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق وهروب الأسد إلى جهة غير معروفة.
-
أخبار متعلقة
-
رويترز: المعارضة السورية أبلغت تركيا بخططها لشن هجوم قبل 6 أشهر
-
ترامب يعيّن محاميته ذات الأصول العربية مستشارة للرئيس
-
نتنياهو عن انهيار نظام بشار الأسد: "فرصة مهمة"
-
اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول سوريا الاثنين
-
مسؤولون إسرائيليون: عبرنا ما وراء المنطقة المنزوعة السلاح بسوريا
-
حركة الجهاد: العدوان الإسرائيلي اعتداء صريح على الشعب السوري
-
وزير بريطاني: هذا اليوم الذي نستمع فيه إلى السوريين
-
الجامعة العربية تدعو لاستكمال الانتقال السياسي سلميا في سوريا