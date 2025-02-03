لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة .. نتنياهو في واشنطن

ووصل نتنياهو، الأحد، إلى العاصمة الأميركية، حيث سيصبح أول زعيم أجنبي يستقبله ترامب منذ تنصيبه، فيما يشكل رمزا للتحالف بين البلدين.
وتتزامن هذه الزيارة مع الاستئناف المزمع هذا الأسبوع للمفاوضات، التي تجري من خلال وسطاء بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، والتي يفترض أن تؤدي إلى إطلاق سراح آخر الأسرى الذين أسرتهم المقاومة وإنهاء الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.
ومن المقرر أن يجري نتنياهو محادثات الإثنين في واشنطن مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لدونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، والذي سيتحدث في وقت لاحق من الأسبوع مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين كبار يؤدون دور الوساطة إلى جانب الولايات المتحدة.
وسيبحث نتنياهو، الثلاثاء، مع ترامب في "الانتصار على حماس، وعودة جميع رهائننا ومحاربة المحور الإيراني بكل أبعاده"، بحسب ما قال قبل سفره إلى الولايات المتحدة.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: الوكالة الأمريكية للتنمية تديرها مجموعة من المجانين
-
روسيا تختبر منظومة جديدة مضادة للدرونات
-
من هنأ الشرع من القادة العرب بتنصيبه رئيسا لسوريا للمرحلة الانتقالية ؟
-
نائب المستشار الألماني: أوروبا مستعدة للرد على الرسوم الأمريكية
-
واشنطن: نواصل التنسيق مع إسرائيل لتحسين الأمن الإقليمي
-
سوريا.. ظهور شقيق للرئيس أحمد الشرع علنا في السعودية
-
حقل غاز شمالي العراق يتعرض لهجوم دون إصابات
-
طلعات جوية بريطانية شرق المتوسط تزامنت مع إطلاق الأسرى