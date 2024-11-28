لبنانيون يوثقون استقبال الأسر العائدة لجنوب لبنان

ووثق لبنانيون بعدسات هواتفهم استقبال الأسر العائدة إلى جنوب لبنان بعد نزوحهم من ديارهم مع بدء الضربات الجوية الإسرائيلية على معاقل حزب الله في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
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