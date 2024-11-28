لبنانيون يوثقون استقبال الأسر العائدة لجنوب لبنان

03:02 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/711575 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بدأ آلاف النازحين اللبنانيين في بيروت العودة إلى ديارهم جنوب لبنان بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء بين لبنان وإسرائيل. اضافة اعلان





ووثق لبنانيون بعدسات هواتفهم استقبال الأسر العائدة إلى جنوب لبنان بعد نزوحهم من ديارهم مع بدء الضربات الجوية الإسرائيلية على معاقل حزب الله في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.