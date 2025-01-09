لبنان.. إجراءات أمنية مشددة قبيل جلسة انتخاب الرئيس

الوكيل الإخباري- تشهد العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدا محيط مجلس النواب إجراءات أمنية مشددة قبيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، بعد فراغ مستمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022.



ومع بدء توافد النواب إلى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس الـ14 للبلاد، يحيط بالمجلس الواقع في ساحة النجمة (وسط بيروت) انتشار كبير للأجهزة الأمنية (جيش وقوى أمن)، فيما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن اتخاذ تدابير سير تزامنا مع انعقاد الجلسة.

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كما تم اتخاذ إجراءات أمنية شملت تفتيشا دقيقا للعاملين في الشركات والمؤسسات في المباني المحيطة بساحة النجمة.



وقد منع مرور السير اعتبارا من الساعة 8.00 صباحا بتوقيت البلاد على الطرقات التالية:



- نزلة صهيون باتجاه الوسط وتحويله باتجاه برج الغزال.



- تقاطع بيت الكتائب نحو جريدة النهار وتحويله باتجاه جورج حداد وتقاطع برج الغزال.



- شارع فوش بالاتجاهين.



- شارع اللمبي بالاتجاهين.



- تقاطع بنك عودة باتجاه تقاطع الكبوشية



- جسر سليم سلام باتجاه الاسكوا / رياض الصلح



- برج الغزال نحو الوسط



- شركة MTC باتجاه الوسط (الاسكوا)



كما منع وقوف السيارات اعتبارا من منتصف ليل 8-9-1-2025:



- في كل نطاق وسط بيروت من تقاطع القاعدة البحرية حتى تقاطع عين المريسة وبالعكس (الخط البحري).



- شارع جورج حداد بالاتجاهين



- جسر الرينغ بالاتجاهين، من تقاطع برج الغزال وصولا الى برج المر، وبالعكس.



- من برج المر وصولا الى السان جورج، وباتجاه تقاطع عين المريسة، وبالعكس.



- من تمثال المغترب نحو القاعدة البحرية، وبالعكس.



يذكر أن لبنان يشهد فراغا رئاسيا منذ 31 أكتوبر 2022، وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسات مجلس النواب لاختيار الرئيس تتأجل الانتخابات باستمرار، وكانت آخر جلسة عقدت في يونيو 2023.



وتتطلب عملية انتخاب رئيس في لبنان غالبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان البالغ عددهم 128، في الدورة الأولى، في حين يكفي الحصول على الغالبية المطلقة (أكثر من 50%) بالجولات التالية.

RT