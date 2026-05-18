لبنان: إسرائيل تغتال قياديا بالجهاد الإسلامي في بعلبك

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فجر اليوم الاثنين، باستشهاد قيادي بحركة الجهاد الإسلامي وابنته في استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه لشقة تقطنها عائلة فلسطينية بأطراف مدينة بعلبك، شرقي لبنان.





ويأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والذي جرى تمديده يوم الجمعة، لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.





