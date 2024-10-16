لبنان: استشهاد رئيس بلدية "النبطية" و 4 من المجلس البلدي

وقال مصدر أمني لبناني ، إن الغارة استهدفت اجتماعا للمجلس البلدي في النبطية لمناقشة خطة الطوارئ لمواجهة العدوان الإسرائيلي، فاستشهد رئيس البلدية و 4 أعضاء وأصيب عدد آخر بجروح.
وأشار المصدر الى أن غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات عيتا الشعب وحبوش والقلبلة وحانين جنوب لبنان.
بترا
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