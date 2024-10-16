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لبنان: استشهاد رئيس بلدية "النبطية" و 4 من المجلس البلدي

غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية
غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية
الأربعاء، 16-10-2024 12:15 م
الوكيل الإخباري-  استشهد خمسة أشخاص في غارة نقذها الطيران الحربي الاسرائيلي على مدينة النبطية صباح اليوم الأربعاء، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة اللبنانية.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني ، إن الغارة استهدفت اجتماعا للمجلس البلدي في النبطية لمناقشة خطة الطوارئ لمواجهة العدوان الإسرائيلي، فاستشهد رئيس البلدية و 4 أعضاء وأصيب عدد آخر بجروح.

وأشار المصدر الى أن غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات عيتا الشعب وحبوش والقلبلة وحانين جنوب لبنان.

بترا
 
gnews

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