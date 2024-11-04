لبنان: استشهاد مسعفين اثنين في غارات اسرائيلية

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الوكيل الإخباري- استشهد مسعفان في لبنان بغارات إسرائيلية على مركز للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة البازورية. اضافة اعلان





وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الأحد، أن “العدوان الإسرائيلي استهدف نقطة تموضع لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية في البازورية ما أدى إلى استشهاد اثنين من المسعفين”.



وأضاف البيان” أن مستشفى تبنين الحكومي تعرض لأضرار جسيمة نتيجة غارات شنت في المحيط الملاصق للمستشفى ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح داخل المستشفى وثلاثة آخرين خارج المستشفى.



وبحسب البيان، فقد “تجدد الأمر في محيط مستشفى بعلبك الحكومي الذي يزدحم بالمرضى والجرحى وقد أصيب بدوره بأضرار مادية”.