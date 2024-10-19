لبنان: استشهاد 3 أشخاص في غارات على بعلبك والجنوب

وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت "عن تسجيل غارات تدميرية على بلدات معروب، ياطر، دير قانون راس العين وشبعا في الجنوب".
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