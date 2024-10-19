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لبنان: استشهاد 3 أشخاص في غارات على بعلبك والجنوب

لبنان
لبنان
السبت، 19-10-2024 11:43 م

الوكيل الإخباري-    استشهد 3 أشخاص، وجرح 5 آخرون في غارات ليلية للجيش الإسرائيلي على مدينة بعلبك ومناطق الجنوب في لبنان.

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وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت "عن تسجيل غارات تدميرية على بلدات معروب، ياطر، دير قانون راس العين وشبعا في الجنوب".

 
gnews

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