لبنان .. استشهاد 6 أشخاص بغارة إسرائيلية على "قانا"

11:37 ص

الوكيل الإخباري- استشهد 6 أشخاص على الأقل وسقط جرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة قانا جنوبي لبنان، بحسب مصادر.





وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل شنت غارة على بلدة قانا في قضاء صور بجنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.



وفي وقت لاحق، أفادت المصادر بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة الشهابية وأخرى على أطراف بلدتي مرجعيون ودبّين جنوبي لبنان.







