لبنان.. استهداف مركز الدفاع المدني في النبطية بغارة إسرائيلية

وقالت المديرية في بيان إن "مركز الدفاع المدني الإقليمي في النبطية" تعرّض لـ"استهداف مباشر في غارة إسرائيلية معادية"، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة له.
وأوضحت أن الأضرار اقتصرت على الماديات، ولم تسجل إصابات في صفوف العناصر الذين نقلوا إلى مكان آخر قبل الاستهداف.
ودانت المديرية "هذا الاعتداء الذي طال مركزا مخصصا للأعمال الإنسانية والإغاثية"، مؤكدة استمرارها في تأدية واجباتها "رغم المخاطر والتحديات المتزايدة"، في وقت تواصل إسرائيل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف حزب الله، رغم الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 نيسان/أبريل ومُدّدت أخيرا لأسابيع إضافية.
ورغم سريان الهدنة، تواصل اسرائيل استهداف طواقم صحية واسعافية ومحيط مستشفيات في جنوب البلاد. واحصت وزارة الصحة استشهاد 123 مسعفا وعاملا في المجال الصحي بغارات اسرائيلية منذ اندلاع الحرب في 2 آذار/مارس.
-
أخبار متعلقة
-
أكسيوس: القائد العام للجيش الباكستاني في طريقه إلى طهران
-
باكستان: نأمل باستضافة الجولة المقبلة من المفاوضات الإيرانية-الأميركية "قريبا جدا"
-
مقتل 28 شخصا في انهيار منجم ذهب غير قانوني في أنغولا
-
أكسيوس: اتفاق أميركي إيراني مرتقب يتضمن فتح هرمز وتمديد الهدنة
-
مقتل مسلح أطلق النار على عناصر أمنية قرب البيت الأبيض
-
مسؤولون إسرائيليون: الاتفاق الأمريكي الإيراني مقلق للغاية وترامب يهمش إسرائيل ويحولها لمتعاقد
-
انتشار أمني مكثف حول البيت الأبيض بعد عملية إطلاق نار
-
انفجارات قوية تهز كييف المستهدفة بصواريخ بالستية