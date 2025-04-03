لبنان: الجيش يوقف دورية لليونيفيل لعدم التنسيق وإصابة شخص بمسيرة إسرائيلية

وقال المصدر، إن ذلك يعود إلى دخول الدورية إلى منطقة كفرحمام في العرقوب دون التنسيق مع قيادة الجيش وعدم امتثالها لأوامر حاجز الجيش عند مدخل البلدة، حيث جرت اتصالات مع قيادة اليونيفيل احتجاجاً على تصرف القوة الفنلندية التي عملت خارج إطار التنسيق ولم تمتثل للتوقف على احد حواجز الجيش.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عن إصابة مواطن بجروح في غارة شنها الطيران المسيّر الإسرائيلي على سيارة في بلدة علما الشعب جنوب لبنان.
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