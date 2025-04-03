لبنان: الجيش يوقف دورية لليونيفيل لعدم التنسيق وإصابة شخص بمسيرة إسرائيلية

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني لبناني، بأن الجيش اللبناني أوقف، مساء اليوم الخميس، دورية لليونيفيل على طريق بلدة كوكبا جنوب لبنان لعدم امتثالها للأوامر وقيامها بالعمل خارج التنسيق مع الجيش.

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وقال المصدر، إن ذلك يعود إلى دخول الدورية إلى منطقة كفرحمام في العرقوب دون التنسيق مع قيادة الجيش وعدم امتثالها لأوامر حاجز الجيش عند مدخل البلدة، حيث جرت اتصالات مع قيادة اليونيفيل احتجاجاً على تصرف القوة الفنلندية التي عملت خارج إطار التنسيق ولم تمتثل للتوقف على احد حواجز الجيش.