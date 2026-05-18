لبنان: الغارات الإسرائيلية دمرت بساتين زيتون معمرة في الجنوب

الإثنين، 18-05-2026 07:16 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية عن تدمير مساحات شاسعة من بساتين الزيتون المعمّرة في جنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية، وهي بساتين تعد جزءا من الإرث التاريخي والحضاري للبلاد.

وقال المدير العام لوزارة الزراعة اللبنانية لويس لحود في حديث لوكالة "نوفوستي": "لقد دمر عدد كبير من أشجار الزيتون المعمرة التي تمثل جزءا من تاريخ لبنان وإرثه الحضاري".

وأوضح لحود أن الغارات والعمليات العسكرية ألحقت أضرارا جسيمة بالقطاع الزراعي في جنوب لبنان، إذ طالت الخسائر إلى جانب بساتين الزيتون البساتين الثمرية والمحاصيل الموسمية والمزارع الحيوانية.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت منصة لتقييم الأضرار الناجمة عن أحداث عام 2024، وتعمل حاليا على إعداد منظومة جديدة لرصد الخسائر المترتبة على التصعيد الجديد الذي اندلع في مارس من العام الجاري، مؤكدا حرص السلطات على مساعدة المزارعين في العودة إلى أراضيهم في أقرب وقت ممكن.

وشدد لحود على أن الزراعة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد اللبناني وترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الغذائي للبلاد، مشيرا إلى أن لبنان واجه في الأشهر الأخيرة شحا في بعض المواد الغذائية الأساسية، نتيجة عزل عدد من المناطق الزراعية في الجنوب وشمال البقاع بسبب العمليات العسكرية. 

 
 


