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لبنان.. المصادقة على مشروع قانون لإزالة آثار القصف الإسرائيلي وإعادة الإعمار

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أرشيفية
السبت، 07-12-2024 03:53 م

الوكيل الإخباري- صادق مجلس الوزراء اللبناني اليوم السبت على سلفة بقيمة 4000 مليار ليرة لرفع آثار دمار الحرب الإسرائيلية على لبنان، وإعادة إعمار المساكن المدمرة.

وقال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري إن "الجيش اللبناني بدأ بإرسال قواته إلى الجنوب وهو بحاجة إلى عتاد وتجهيزات كثيرة".

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وأشار مكاري إلى أن قائد الجيش اللبناني تحدث عن مجموعة مساعدات ستصل إلى المؤسسة العسكرية قريبا.


وشدد مكاري على رفض لبنان القاطع للخروقات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه ابتداءً من يوم الاثنين تنفيذ الآلية سيدخل مرحلة جديدة وأكثر جدية.

 

RT

 
gnews

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