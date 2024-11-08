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لبنان: اليونيفيل تعلن عن اعتداء إسرائيلي جديد على مراكزها

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 08-11-2024 07:51 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بيان مساء اليوم الجمعة، عن اعتداء إسرائيلي جديد على مراكزها، حيث أقدمت حفارتان وجرافة للجيش الإسرائيلي أمس على تدمير جزء من سياج وهيكل خرساني في موقع تابع لها في رأس الناقورة.

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وأضاف البيان، أن التدمير المتعمد والمباشر من قبل الجيش الإسرائيلي لممتلكات واضحة المعالم تابعة لليونيفيل يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرار 1701. إننا نذكّر مجدداً الجيش الإسرائيلي، مذكرة جميع الأطراف بالتزامها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في كل الأوقات.


وأشار البيان إلى أنه ومنذ 30 أيلول الماضي طلب الجيش الإسرائيلي وبشكل متكرر مغادرة جنود حفظ السلام مواقعهم بالقرب من الخط الأزرق "من أجل سلامتهم". وحادثة الأمس، مثلها كمثل سبع حوادث مماثلة أخرى، لا تتعلق بوقوع قوات حفظ السلام في مرمى النيران المتبادلة، بل تتعلق بأفعال متعمدة ومباشرة من جانب الجيش الإسرائيلي.


وختم البيان، انه وعلى الرغم من الضغوط غير المقبولة التي تمارس على البعثة من خلال قنوات مختلفة، فإن جنود حفظ السلام سيواصلون القيام بمهام المراقبة والإبلاغ المنوطة بهم بموجب القرار1701

 
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