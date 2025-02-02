لبنان: انتشال جثامين وأشلاء 8 شهداء من الخيام ودير سريان

الوكيل الإخباري- تمكنت فرق الإنقاذ اللبنانية، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، اليوم الأحد من انتشال جثمان شهيد وأشلاء شهيدين آخرين في بلدة الخيام، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.

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كما جرى انتشال أشلاء 5 شهداء في بلدة دير سريان، ونقلها إلى مستشفى راغب حرب، حيث ستخضع للإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، بإشراف الجهات المعنية، لتحديد هوياتها وفق الأصول.