لبنان: انتشال جثامين وأشلاء 8 شهداء من الخيام ودير سريان

كما جرى انتشال أشلاء 5 شهداء في بلدة دير سريان، ونقلها إلى مستشفى راغب حرب، حيث ستخضع للإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، بإشراف الجهات المعنية، لتحديد هوياتها وفق الأصول.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان مساء اليوم، استمرارها في تنفيذ واجباتها الإنسانية والوطنية، رغم التحديات الميدانية، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى الانتهاء من عمليات البحث عن جميع المفقودين.
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