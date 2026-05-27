الأربعاء 2026-05-27 06:30 م

لبنان.. انتشال عسكري قتل بضربة إسرائيلية استهدفته في البقاع

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 27-05-2026 04:29 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني انتشال عسكري قتل بضربة إسرائيلية استهدفته في محيط مركزه قرب بحيرة القرعون بمنطقة البقاع الغربي.

وجاء في بيان صادر عن الجيش، نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، أن عملية السحب تمت بعد جهود ميدانية متواصلة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة المعادية، حيث تعذر الوصول إلى الجثمان يوم أمس الثلاثاء بسبب استمرار التهديدات الأمنية والاستهدافات الإسرائيلية للمنطقة.

اضافة اعلان


وأوضح البيان أن المنطقة كانت قد تعرضت لعدة غارات إسرائيلية يوم 26 مايو الجاري، أسفرت عن مقتل العسكري وعدد من المسعفين أثناء قيامهم بمهمة إنسانية لإخلائه.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي عاجل الجيش الإسرائيلي يبدأ هجوما واسعا على مدينة صور اللبنانية

ب

عربي ودولي رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل المسلحة إلى "العمل تحت مظلة الدولة"

ب

عربي ودولي أوغندا تغلق حدودها مع الكونغو الديمقراطية وسط تفشي فيروس إيبولا

ا

أخبار محلية بعثة الحج الأردنية تتوجه إلى منى لرمي الجمرات الثلاث

ب

فلسطين فرحة العيد تغيب في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

ي

عربي ودولي حزب الله: اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان

ؤ

فلسطين "حماس" تنعى أحد قادتها قتل وعائلته بقصف إسرائيلي

ب

أخبار محلية عيد الأضحى في عجلون.. فرحة تتجدد وروح تكافل تجمع الأهالي



 
 






الأكثر مشاهدة

 