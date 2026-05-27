لبنان.. انتشال عسكري قتل بضربة إسرائيلية استهدفته في البقاع

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني انتشال عسكري قتل بضربة إسرائيلية استهدفته في محيط مركزه قرب بحيرة القرعون بمنطقة البقاع الغربي.



وجاء في بيان صادر عن الجيش، نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، أن عملية السحب تمت بعد جهود ميدانية متواصلة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة المعادية، حيث تعذر الوصول إلى الجثمان يوم أمس الثلاثاء بسبب استمرار التهديدات الأمنية والاستهدافات الإسرائيلية للمنطقة.

