لبنان تطلق أكثر من 50 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى

12:39 م

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الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن أكثر من 50 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، بينما قالت صحيفة "معاريف" إن الصواريخ أطلقت نحو الجليل الأعلى والبلدات التي لم يتم إخلاؤها.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية طلبت من سكان الجليل الأعلى البقاء بالقرب من الملاجئ والمناطق المحمية.