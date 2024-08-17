لبنان تطلق أكثر من 50 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية طلبت من سكان الجليل الأعلى البقاء بالقرب من الملاجئ والمناطق المحمية.
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