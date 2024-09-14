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لبنان تطلق نحو 20 صاروخا باتجاه صفد

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 14-09-2024 09:35 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت القناة 11 الإسرائيلية أن نحو 20 صاروخا أطلقت صباح اليوم على منطقة صفد من جنوب لبنان، بدون تسجيل إصابات.اضافة اعلان


كما أفاد مراسل الجزيرة بأن صواريخ أطلقت تجاه الجليل الأعلى وإصبع الجليل شمالي إسرائيل.

وأضاف المراسل أن صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 15 بلدة في الجليل الأعلى وصفد وجنوب بحيرة طبريا.
 
gnews

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