لبنان تطلق نحو 20 صاروخا باتجاه صفد

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن صواريخ أطلقت تجاه الجليل الأعلى وإصبع الجليل شمالي إسرائيل.
وأضاف المراسل أن صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 15 بلدة في الجليل الأعلى وصفد وجنوب بحيرة طبريا.
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