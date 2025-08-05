لبنان: تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح نهاية العام الحالي

وفي تصريح بعد انتهاء الجلسة التي عقدت برئاسة الرئيس اللبناني جوزاف عون، قال سلام: "تم تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 آب المقبل".
وقال: "بناء على البيان الوزاري للحكومة فإن الدولة اللبنانية تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701، مع تأكيد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال وجود أي اعتداء".
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