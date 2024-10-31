 
الخميس 2024-10-31 01:29 م
 

لبنان: تواصل الاشتباكات في بلدة الخيام بين جيش الاحتلال وحزب الله

الدخان يتصاعد من موقع بعد غارة جوية إسرائيلية في قرية الخيام جنوبي لبنان
الدخان يتصاعد من موقع بعد غارة جوية إسرائيلية في قرية الخيام جنوبي لبنان
الخميس، 31-10-2024 11:52 ص
الوكيل الإخباري-  تواصلت الاشتباكات في بلدة الخيام اللبنانية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر “حزب الله” حيث تحاول قوات الاحتلال التقدم مستخدمة كل أنواع الأسلحة.اضافة اعلان


ووفق مصادر إعلامية، “لم تتوقف الاشتباكات حتى صباح اليوم الخميس في بلدة الخيام بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر حزب الله، حيث يحاول العدو التقدم من شرق البلدة إلى الداخل مستعينا بكل أنواع الأسلحة من رشاشات إلى قذائف مدفعية وغارات من الطيران الحربي. وقام العدو بعمليات تفخيخ وتفجير في منطقة وادي العصافير في البلدة”.

وطبقا للمصادر، “استهدفت مدفعية العدو بعد منتصف الليل أطراف بلدتي القليعة وبرج الملوك من الجهة المقابلة لبلدة الخيام بعدة قذائف مدفعية وطالت شظاياها المنازل القريبة المأهولة”.

ولم يغادر الطيران الحربي والمسير أجواء منطقة مرجعيون حيث حلق على علو مرتفع ومتوسط وفي بعض الأحيان على علو منخفض جدا.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام بالقنابل الثقيلة، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بسلسلة تفجيرات قوية في بلدة كفركلا حيث سمع صداها في أرجاء المنطقة وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة لفترة طويلة.



وكالات
 
gnews

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