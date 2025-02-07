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لبنان: حلّ الدولتين هو الأوحد لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة

لبنان
لبنان
الجمعة، 07-02-2025 01:59 م
الوكيل الإخباري-  أكد لبنان أن أي مسعى للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضرب حق العودة للاجئين الفلسطينيين"، مجددا التأكيد على "أن تنفيذ حلّ الدولتين هو الحلّ الأوحد لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة".اضافة اعلان


وفي بيان صحفي، أعربت وزارة الخارجية اللبنانية، عن قلقها العميق إزاء مخططات تهجير الشعب الفلسطيني ومحاولة اقتلاعه قسرًا من أرضه التي تعد حقاً تاريخياً وقانونياً له بموجب القرارات الدولية ذات الصلة، كما تتحفظ على المساس بالحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وشدد البيان على أن "أي مسعى للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضرب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ولا سيما الموجودين في لبنان، ما يعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان، والدستور اللبناني".

بترا
 
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