لبنان ... خطّة اسرائيلية لتجريف القرى الأمامية!

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الوكيل الإخباري- كشف سياسي لبناني بارز، لعب دوراً محورياً في محطات مفصلية، أبرزها حرب عام 2006، عن معلومات تتعلق بخطة إسرائيلية تهدف إلى تجريف وتدمير القرى المحاذية للشريط الحدودي حتى 500 متر جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وأوضح أن الهدف من هذه الخطة هو تحويل المنطقة إلى "منطقة عازلة" (Buffer Zone)، تُمنع فيها إعادة إعمارها أو السكن مستقبلاً، لتبقى منطقة عازلة دائمة، وهذا ما تؤكده مقاطع الفيديو التي يقوم الجيش الإسرائيلي بنشرها والتي تظهر تدميراً كاملاً ومنهجيًا لتلك البلدات والقرى.