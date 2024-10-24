لبنان ... خطّة اسرائيلية لتجريف القرى الأمامية!

وأوضح أن الهدف من هذه الخطة هو تحويل المنطقة إلى "منطقة عازلة" (Buffer Zone)، تُمنع فيها إعادة إعمارها أو السكن مستقبلاً، لتبقى منطقة عازلة دائمة، وهذا ما تؤكده مقاطع الفيديو التي يقوم الجيش الإسرائيلي بنشرها والتي تظهر تدميراً كاملاً ومنهجيًا لتلك البلدات والقرى.
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