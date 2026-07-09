الخميس 2026-07-09 01:50 م

لبنان.. سلام يبحث مع السفير الأمريكي تنفيذ اتفاق الإطار

رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، يستقبل السفير الأمريكي لدى بيروت، ميشال عيسى
ارشيفية
 
الخميس، 09-07-2026 11:39 ص
الوكيل الإخباري-   قالت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية إن رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام استقبل، اليوم الخميس، السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى.اضافة اعلان


وأضافت أن رئيس الوزراء بحث مع السفير الأمريكي تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، ولا سيما بدء الانسحاب من المناطق التجريبية.
 
 


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