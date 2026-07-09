لبنان.. سلام يبحث مع السفير الأمريكي تنفيذ اتفاق الإطار

11:39 ص

الوكيل الإخباري- قالت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية إن رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام استقبل، اليوم الخميس، السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى. اضافة اعلان





وأضافت أن رئيس الوزراء بحث مع السفير الأمريكي تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، ولا سيما بدء الانسحاب من المناطق التجريبية.





