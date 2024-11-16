لبنان: سنكون آخر دولة توقع سلاماً مع إسرائيل

وأضاف بري أنه "يمكن القول هذه المرة إن التفاؤل أكبر وحظوظ التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار تتجاوز 50%".
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