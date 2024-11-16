 
السبت 2024-11-16 05:16 م
 

لبنان: سنكون آخر دولة توقع سلاماً مع إسرائيل

علم لبنان
لبنان
السبت، 16-11-2024 03:58 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، إن لبنان سيكون آخر دولة في المنطقة توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب أعطى الضوء الأخضر لتحقيق وقف النار في لبنان.اضافة اعلان


وأضاف بري أنه "يمكن القول هذه المرة إن التفاؤل أكبر وحظوظ التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار تتجاوز 50%".
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي آل هاكوز

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي آل هاكوز

ترامب

عربي ودولي نيويورك تايمز: ترامب سيواجه واقعا مختلفا في الشرق الأوسط

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

علم لبنان

عربي ودولي 5 شهداء في غارة إسرائيلية على حي الجزائر بلبنان

مستشفى

أخبار محلية البدور : مطلوب تدخل حكومي سريع لحل "كسر العظم " بين النقابة وشركات التأمين

تعبيرية

أخبار محلية الأمير رعد بن زيد يرعى حفل توزيع الشهادات التقديرية على ذوي المتبرعين بالقرنيات

الجنية الاسترليني

أسواق ومال الاسترليني يواصل تراجعه أمام الدولار واليورو

قصف عنيف على غزة

فلسطين 7 شهداء في قصف الاحتلال رفح وخان يونس وحي الصبرة بغزة



 


الأكثر مشاهدة