لبنان: سنكون آخر دولة توقع سلاماً مع إسرائيل

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الوكيل الإخباري- قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، إن لبنان سيكون آخر دولة في المنطقة توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب أعطى الضوء الأخضر لتحقيق وقف النار في لبنان. اضافة اعلان





وأضاف بري أنه "يمكن القول هذه المرة إن التفاؤل أكبر وحظوظ التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار تتجاوز 50%".