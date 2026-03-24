لبنان: شهيدان و5 إصابات في غارات إسرائيلية فجرا

الوكيل الإخباري- استشهد مواطنان وأصيب خمسة بجروح في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على شقة سكنية في منطقة بشامون شرق بيروت، وفق تقرير صادر عن وزارة الصحة اللبنانية.

وقال مصدر أمني لبناني في بيروت ان فلسطينيا من مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان استشهد بغارة إسرائيلية عند مدخل المخيم.



وأضاف "ان قوّة مشاة إسرائيلية دخلت إلى بلدة حلتا جنوب لبنان حيث داهمت أحد المنازل وأطلقت النار باتجاه قاطنيه، ما أدّى إلى استشهاد شخص وسقوط عددٍ من الجرحى، كما أقدمت القوة على خطف أربعة مواطنين".