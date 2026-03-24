الثلاثاء 2026-03-24 11:02 ص

لبنان: شهيدان و5 إصابات في غارات إسرائيلية فجرا

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 24-03-2026 09:08 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد مواطنان  وأصيب خمسة بجروح في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على شقة سكنية في منطقة بشامون شرق بيروت، وفق تقرير صادر عن وزارة الصحة اللبنانية.

اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني في بيروت ان فلسطينيا من مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان استشهد بغارة إسرائيلية عند مدخل المخيم.


وأضاف "ان قوّة مشاة إسرائيلية دخلت إلى بلدة حلتا جنوب لبنان حيث داهمت أحد المنازل وأطلقت النار باتجاه قاطنيه، ما أدّى إلى استشهاد شخص وسقوط عددٍ من الجرحى، كما أقدمت القوة على خطف أربعة مواطنين".


وأشار المصدر إلى تسجيل غارات من الطيران الحربي على بلدتي المجادل ديرنطار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة