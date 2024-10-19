لبنان: شهيد وجرحى في غارتين إسرائيليتين

وقال مصدر امني لبناني "ان الطائرات الإسرائيلية أغارت على مبنى في جل البحر بصور ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، إصابة احدهم خطرة".
وأضاف ان الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات تدميرية عنيفة منذ الصباح على مناطق في جنوب لبنان وهي: النبطية الفوقا، اوتوستراد زفتا، الخيام ،كفركلا ،كفرجوز والخرايب".
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