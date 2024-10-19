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لبنان: شهيد وجرحى في غارتين إسرائيليتين

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 09:52 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد شخص وأصيبت زوجته وابنهما بجروح خطرة في غارتين شنهما الطيران الحربي الإسرائيلي على شقة سكنية في منطقة شتورا في البقاع اللبناني.

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وقال مصدر امني لبناني "ان الطائرات الإسرائيلية أغارت على مبنى في جل البحر بصور ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، إصابة احدهم خطرة".


وأضاف ان الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات تدميرية عنيفة منذ الصباح على مناطق في جنوب لبنان وهي: النبطية الفوقا، اوتوستراد زفتا، الخيام ،كفركلا ،كفرجوز والخرايب".

 
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