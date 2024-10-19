لبنان: شهيد وجرحى في غارتين إسرائيليتين

الوكيل الإخباري- استشهد شخص وأصيبت زوجته وابنهما بجروح خطرة في غارتين شنهما الطيران الحربي الإسرائيلي على شقة سكنية في منطقة شتورا في البقاع اللبناني.

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وقال مصدر امني لبناني "ان الطائرات الإسرائيلية أغارت على مبنى في جل البحر بصور ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، إصابة احدهم خطرة".