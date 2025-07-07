لبنان: عشرة جرحى في غارات إسرائيلية

وأفادت تقارير صحفية بأن الجيش الإسرائيلي وسع نطاق غاراته على جنوب لبنان والبقاع في تصعيد يأتي عشية وصول المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، إلى بيروت.
ويُنتظر أن يجري برّاك سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، يتسلّم خلالها الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية، التي تنص على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وبحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني، تقدمت قوة إسرائيلية ليلا من منطقة خلة وردة الحدودية مع لبنان ووصلت إلى محيط مبنى بلدية عيتا الشعب".
بترا
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