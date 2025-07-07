الإثنين 2025-07-07 09:21 ص
 

لبنان: عشرة جرحى في غارات إسرائيلية

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 07-07-2025 08:29 ص
الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن غارة إسرائيلية على بلدة برج رحال في قضاء صور، أمس، أسفرت عن إصابة تسعة مواطنين لبنانيين بجروح، فيما أدت الغارة على بلدة الزرارية بقضاء صيدا، إلى إصابة طفلة بجروح بليغة استدعت إدخالها العناية الحثيثة.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية بأن الجيش الإسرائيلي وسع نطاق غاراته على جنوب لبنان والبقاع في تصعيد يأتي عشية وصول المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، إلى بيروت.

ويُنتظر أن يجري برّاك سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، يتسلّم خلالها الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية، التي تنص على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وبحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني، تقدمت قوة إسرائيلية ليلا من منطقة خلة وردة الحدودية مع لبنان ووصلت إلى محيط مبنى بلدية عيتا الشعب".

بترا
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

خاص بالوكيل إلى وزير التربية.. شكاوى من "معاملة قاسية" لطلبة التوجيهي في مركز الحسين للسرطان

أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

فلسطين غوتيريش: السلام في فلسطين يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين

ب

أخبار محلية مهرجان جرش للثقافة والفنون يحذر من جهات غير رسمية لبيع التذاكر

ل

أخبار محلية البترا تواجه انخفاضا حادا في أعداد زوارها الأجانب

ل

عربي ودولي فيضانات تكساس تخلّف 82 قتيلا وأكثر من 40 مفقودا

ارشيفية

عربي ودولي لبنان: عشرة جرحى في غارات إسرائيلية

ل

عربي ودولي سوريا.. تحرك أممي لتحديد حجم الكارثة في اللاذقية

رجل الأعمال البريطاني مارك تيلبوري - صورة أرشيفية

منوعات رجل أعمال يقدم الخلطة السحرية للوصول إلى أول مليون في حياتك



 
 





الأكثر مشاهدة