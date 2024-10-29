لبنان: قوات "اليونيفيل" غير قادرة على تنفيذ مهامها بسبب إسرائيل

وأضاف بدورة في تصريحات صحفية: "إننا ندين الهجمات الإسرائيلية على (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) اليونيفيل وجنودها، لقد أثبتت اليونيفيل عدم قدرتها على الوفاء بمهامها لأن إسرائيل تنتهك باستمرار القرار 1701 والسيادة اللبنانية".
وأردف "يجب على مجلس الأمن أن يتصرف بمسؤولية في هذا الشأن لأنه هو الذي أعطى التفويض لليونيفيل، يجب عليهم أن يتحدثوا علنا عن التهديد الوشيك لهم وعلى مجلس الأمن أن يتوصل إلى الاستنتاجات المناسبة".
ولفت أن "العلاقات بين السلطات اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل كانت دائما جيدة جدا على أساس الثقة والتعاون".
وأوضح أن لبنان يستخدم "جميع الوسائل المتاحة له لتوعية الهيئات الأممية كل ضمن اختصاصه حول الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل".
وتابع مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة: "إننا نحاول إجبارهم (هيئات الأمم المتحدة) على إدانة هذه الانتهاكات والمطالبة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي ووقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتوازي نعمل على ضمان قدرة المنظمات الدولية على التعبئة".
روسيا اليوم
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