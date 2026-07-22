لبنان: نواصل الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل

10:36 ص

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، الأربعاء، إن لبنان سيواصل حشد كل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن هدف الحكومة اللبنانية هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي. اضافة اعلان





وأضاف سلام، خلال كلمة مصورة بمناسبة الانسحاب الإسرائيلي من زوطر الغربية الأربعاء، أن الحكومة اللبنانية بدأت تسخير كل الإمكانيات لمواكبة عودة سكان جنوبي لبنان، مبينًا أن القوى الأمنية والجيش اللبناني موجودون لحماية العائدين، بالتوازي مع استكمال انتشار الجيش.



وأوضح أن الحكومة ستواصل فتح الطرقات، وإزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية، بما يتيح لسكان جنوبي لبنان العودة "بأمان وكرامة" إلى بيوتهم وقراهم.



وأكد أن الحكومة بدأت التحضير لإعادة جميع الخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء واتصالات، وتعمل على تأمين المساكن الجاهزة وكل ما يلزم لتوفير مرحلة انتقالية.



وقال: "أود أن أؤكد أن عودة الحياة إلى الجنوب ليست مجرد شعار، بل هي هدف وطني تلتزم به الدولة. عودة أهلنا إلى أرضهم هي أصدق تعبير عن وحدة لبنان وسيادته".



وبدأ الجيش اللبناني صباح الثلاثاء الانتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوبي لبنان، وفق ما أفاد مصدر عسكري، تطبيقًا لـ"المناطق التجريبية".



وقال المصدر: "بدأ الجيش الانتشار في زوطر الغربية"، البلدة الواقعة في محافظة النبطية، والتي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يتمركز في أطرافها ويمنع سكانها من العودة إليها. وجاء ذلك غداة إعلان الخارجية الأميركية مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في ثلاث بلدات في جنوبي البلاد.





