لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أميركية

09:07 م

الوكيل الإخباري- ⁠وقع لبنان وإسرائيل اليوم الجمعة في واشنطن على اتفاق إطاري برعاية أميركية، يهدف إلى وقف الحرب. اضافة اعلان





وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبي خلال حفل التوقيع الذي رفعت فيه أعلام الدول الثلاث جنبا الى جنب "يسرنا الاعلان عن اتفاق إطار بين الحكومة اللبنانية ذات السيادة وبالطبع حكومة إسرائيل، بوساطة ودعم من الولايات المتحدة". وأشار الى أن هذا الاتفاق يمّهد الطريق "لإطار من أجل سلام دائم وأمن".



وقالت سفيرة لبنان في واشنطن: "الاتفاق الإطاري خطوة على طريق استعادة الأراضي اللبنانية". كما أقرت بصعوبة الجولات التفاوضية قائلة: "هذا الاجتماع كان طويلا وصعبا ونحن ممتنون للجهة المضيفة".



في المقابل، صرح سفير إسرائيل في واشنطن قائلا: "من خلال هذا الاتفاق تخرج إيران وحزب الله من المعادلة". وأضاف: "إيران وأذرعها يريدون الدمار ونحن نريد سلاما حقيقيا بين إسرائيل ولبنان".



وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه يتوقع أن ينص الاتفاق على بقاء إسرائيل في منطقة الخط الأصفر إلى حين نزع سلاح حزب الله وتمكن الدولة اللبنانية من تولي المسؤولية الأمنية الكاملة.



وأوضحت وفق مصادر أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في منطقة الخط الأصفر إلى حين نزع سلاح حزب الله وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية.



وتابعت أنه سيتم تنفيذ برنامج أمني تجريبي بالتعاون بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني. مؤكدة أن الهدف المشترك للاتفاق هو إنهاء جميع أشكال النفوذ الإيراني في لبنان.







