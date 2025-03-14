 
الجمعة 2025-03-14 02:54 م
 




            

        








    

        

        

            لبنان يحذر من استخدام تطبيق إسرائيلي
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                رمز التطبيق الاسرائيلي
            
                

                    رمز التطبيق الاسرائيلي
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        12:30 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  حذرت السلطات اللبنانية من استخدام تطبيق إسرائيلي يدعى تسوفار (Tzofar- Red- Alert)، مؤكدة أنه يشكل خطرا مباشرا على البيانات الشخصية والجغرافية.اضافة اعلان


وعممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على وزارة التربية والإدارات والمؤسسات المعنية، كتابا موجها من وزير الدفاع ميشال منسى يحذر فيه من "مخاطر تحميل تطبيق مستخدَم من قبل العدو الإسرائيلي".

 وجاء في نصّ الكتاب: "نودعكم ربطا كتاب وزارة الدفاع الوطني المتعلق بطلب عدم استخدام تطبيق تسوفار (Tzofar- Red Alert) والذي يستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة كنظام تنبيه يعمل على الأجهزة الخليوية وشبكة الانترنت، حيث يقوم بتوفير إشعارات فورية وسريعة وإخطار المستخدمين في حينه حول التهديدات والهجمات الصاروخية أو حالات الطوارئ".

وأكد أن التطبيق "يشكل خطرا مباشرا على البيانات الشخصية والجغرافية للمستخدم، وذلك لقدرته على تتبع الأفراد، رسم الخرائط للبنية التحتية، كشف مواقع ومراكز حيوية، وخرق الأجهزة والتجسس والتنصت".

يذكر أنه في سبتمبر 2024، شهد لبنان تفجيرات لأجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) التي كان يستخدمها عناصر من "حزب الله" مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآف، وفي نوفمبر الماضي، اعترف نتنياهو بمسؤولية إسرائيل عن عملية "البيجر".

وبحسب التقارير، فإن أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي التي فجرتها إسرائيل كانت تستخدمها كوادر "حزب الله"، لكنها وصلت أيضا إلى مدنيين، بمن فيهم عاملون صحيون ومنظمات غير ربحية، ما زاد من عدد الضحايا.  ويرجح أن التفجيرات نفذت عبر أجهزة متفجرة صغيرة يتم التحكم بها عن بعد. 

روسيا اليوم

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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