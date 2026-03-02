الإثنين 2026-03-02 03:40 م

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه
لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه
 
الإثنين، 02-03-2026 02:26 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت لبنان، الاثنين، رفضها المطلق لاي أعمال عسكرية تنطلق من اراضيها، وفقا لرئيس الوزراء نواف سلام.اضافة اعلان


وأكّد سلام عقب اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني، إنّ قرار الحرب والسلم بيد الدولة ما يستدعي حظر نشاطات حزب الله والزامه بتسليم سلاحه والتزام العمل السياسي.

وطلبت الحكومة اللبناني، من الأجهزة الامنية منع القيام باي عمليات عسكرية وتوقيف فاعليها. كما طلبت من قيادة الجيش المباشرة تنفيذ الخطة في شقها المتعلق "بحصر السلاح شمال الليطاني".

ودان مجلس الوزراء اللبناني، اطلاق الصواريخ من لبنان وهو يشكل خروجا على الاتفاق ومقررات مجلس الوزراء.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات إخلاء في كافة أنحاء لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات إخلاء في كافة أنحاء لبنان

الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة

أخبار محلية الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة

القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت

أخبار محلية القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت

الصفدي يبحث مع وزيري خارجية البوسنة والنرويج تداعيات التصعيد في المنطقة

أخبار محلية الصفدي يبحث مع وزيري خارجية البوسنة والنرويج تداعيات التصعيد في المنطقة

ز

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر مادة تحدد حالات تعويض المؤمن عليه إذا أقدم على الانتحار

الأمن العام: التعامل مع 133 بلاغا لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية الأمن العام: التعامل مع 133 بلاغا لحادث سقوط شظايا

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

عربي ودولي لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه

أخبار محلية الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه



 






الأكثر مشاهدة