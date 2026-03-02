لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

وأكّد سلام عقب اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني، إنّ قرار الحرب والسلم بيد الدولة ما يستدعي حظر نشاطات حزب الله والزامه بتسليم سلاحه والتزام العمل السياسي.
وطلبت الحكومة اللبناني، من الأجهزة الامنية منع القيام باي عمليات عسكرية وتوقيف فاعليها. كما طلبت من قيادة الجيش المباشرة تنفيذ الخطة في شقها المتعلق "بحصر السلاح شمال الليطاني".
ودان مجلس الوزراء اللبناني، اطلاق الصواريخ من لبنان وهو يشكل خروجا على الاتفاق ومقررات مجلس الوزراء.
