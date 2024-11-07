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لبنان يدين استهداف اسرائيل قوات اليونيفيل والجيش اللبناني

علم لبنان
علم لبنان
الخميس، 07-11-2024 10:51 م

الوكيل الإخباري-   دان لبنان اليوم الخميس استهداف إسرائيل سيارة مدنية قرب حاجز "الأولي" التابع للجيش اللبناني عند مدخل مدينة صيدا، ما أدى إلى إصابة خمسة جنود من الكتيبة الماليزية التابعة لليونيفيل، وثلاثة جنود لبنانيين، واستشهاد مدنيين.

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وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانا أكدت فيه أن هذا الاعتداء يعكس إمعان إسرائيل في استهداف قوات اليونيفيل وعناصر الجيش اللبناني والمدنيين، مما يشكل جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.


وجدد البيان، التمسّك بالدور الحيوي لليونيفيل، وفق الولاية الممنوحة لها بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجيش اللبناني، في تعزيز الأمن والاستقرار على طول حدوده المعترف بها دولياً، خاصة وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد السلام الإقليمي.

 
gnews

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