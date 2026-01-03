لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن

08:08 م

الوكيل الإخباري- رحب لبنان "بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمرٍ شامل في مدينة الرياض لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية". اضافة اعلان





وقال وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم السبت "إن لبنان يتطلع إلى أن يشكّل هذا المؤتمر مفتاحاً لمسار حوارٍ جامعٍ يضم مختلف الأطراف اليمنية، وبما يلبي طموحات الشعب اليمني ويحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه".



وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الإقليمية والدولية الجارية لإيجاد حلولٍ سلمية للقضايا الوطنية اليمنية.



