لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن

وقال وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم السبت "إن لبنان يتطلع إلى أن يشكّل هذا المؤتمر مفتاحاً لمسار حوارٍ جامعٍ يضم مختلف الأطراف اليمنية، وبما يلبي طموحات الشعب اليمني ويحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه".
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الإقليمية والدولية الجارية لإيجاد حلولٍ سلمية للقضايا الوطنية اليمنية.
