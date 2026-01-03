السبت 2026-01-03 10:43 م

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن
لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن
السبت، 03-01-2026 08:08 م
الوكيل الإخباري- رحب لبنان "بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمرٍ شامل في مدينة الرياض لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية".اضافة اعلان


وقال وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم السبت "إن لبنان يتطلع إلى أن يشكّل هذا المؤتمر مفتاحاً لمسار حوارٍ جامعٍ يضم مختلف الأطراف اليمنية، وبما يلبي طموحات الشعب اليمني ويحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه".

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الإقليمية والدولية الجارية لإيجاد حلولٍ سلمية للقضايا الوطنية اليمنية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية بالكرك

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية بالكرك

زراعة الكورة: الأمطار تهيئ الأرض للزراعات البعلية

أخبار محلية زراعة الكورة: الأمطار تهيئ الأرض للزراعات البعلية

الفنان العراقي عاصم حجازي يطلق أحدث أغانيه ويشعل تفاعل الجمهور

فن ومشاهير الفنان العراقي عاصم حجازي يطلق أحدث أغانيه ويشعل تفاعل الجمهور

أجواء شتوية مستقرة وارتفاع تدريجي على الحرارة خلال الأيام المقبلة

الطقس أجواء شتوية مستقرة وارتفاع تدريجي على الحرارة خلال الأيام المقبلة

الصدر: اعتقال مادورو رسالة للمناوئين والمعارضين للسياسة اللأمريكية

عربي ودولي الصدر: اعتقال مادورو رسالة للمناوئين والمعارضين للسياسة اللأمريكية

إسرائيل تشيد بالعملية الأميركية في فنزويلا

عربي ودولي إسرائيل تشيد بالعملية الأميركية في فنزويلا

تحذير هام للمزارعين في الأغوار الشمالية

أخبار محلية تحذير هام للمزارعين في الأغوار الشمالية

بعد فنزويلا .. ترامب يوجه تحذيراً لرئيس هذه الدولة

عربي ودولي بعد فنزويلا .. ترامب يوجه تحذيراً لرئيس هذه الدولة



 






الأكثر مشاهدة