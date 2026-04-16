لبنان يرحب بقرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل

الخميس، 16-04-2026 07:49 م

الوكيل الإخباري-    رحّب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، مساء اليوم الخميس، بإعلان وقف إطلاق النار الذي كشف عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أنّه يمثّل "مطلباً لبنانياً محورياً" سعت إليه الحكومة منذ اليوم الأول للحرب.

وقال سلام، إنّ وقف إطلاق النار كان الهدف الأساسي الذي حمله الوفد اللبناني خلال اللقاء الذي عُقد في واشنطن يوم الثلاثاء، معتبراً أنّ الوصول إليه يشكّل "إنجازاً لكل اللبنانيين".


وأضاف في بيان صادر عن رئاسة الحكومة: "أهنّئ جميع اللبنانيين بهذا الإنجاز، وأترحّم على الشهداء الذين سقطوا، وأؤكد تضامني مع عائلاتهم، ومع الجرحى، ومع المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح من مدنهم وقراهم"، معرباً عن أمله في أن يتمكن النازحون من العودة سريعاً إلى مناطقهم.

 
 


