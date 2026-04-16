لبنان يرحب بقرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل

الوكيل الإخباري- رحّب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، مساء اليوم الخميس، بإعلان وقف إطلاق النار الذي كشف عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أنّه يمثّل "مطلباً لبنانياً محورياً" سعت إليه الحكومة منذ اليوم الأول للحرب.

اضافة اعلان



وقال سلام، إنّ وقف إطلاق النار كان الهدف الأساسي الذي حمله الوفد اللبناني خلال اللقاء الذي عُقد في واشنطن يوم الثلاثاء، معتبراً أنّ الوصول إليه يشكّل "إنجازاً لكل اللبنانيين".