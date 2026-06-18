لبنان يرفض مقترح ترمب بتولي سوريا مسؤولية مواجهة حزب الله

وقال وزير العدل اللبناني -في مداخلة لقناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الأربعاء- إن نزع سلاح الحزب هو "مسؤولية الدولة اللبنانية وليس لقوات أجنبية".
وأضاف: "لا يتعلق الأمر بإرسال قوات أجنبية للقيام بالمهمة. لقد عانى لبنان لسنوات من تدخلات خارجية. وإذا كان حزب الله اليوم وكيلاً لإيران فذلك بسبب تدخل إيران في الشؤون الداخلية للبنان".
وفي 14 يونيو/حزيران 2026، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت بدعوى مهاجمة "أهداف لحزب الله"، بينما كان العالم يترقب اقتراب توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.
وأسفرت الغارة عن مقتل 3 أشخاص بينهم سيدتان، وإصابة 16 آخرين بينهم 4 سيدات.
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