لبنان يريد "انسحابا كاملا" لقوات الاحتلال الإسرائيلي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام
الثلاثاء، 21-04-2026 10:38 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، أن لبنان يطالب بـ"انسحاب كامل" لقوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيه، إلى جانب عودة الأسرى والنازحين اللبنانيين، في إطار المفاوضات الجارية مع إسرائيل، قبيل اجتماع جديد مرتقب الخميس في واشنطن.

اضافة اعلان


وتستضيف الولايات المتحدة الخميس جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، ترمي إلى الدفع قدما نحو التوصل إلى اتفاق بعد سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وفق ما أفاد مسؤول أميركي.


وقال سلام، خلال مؤتمر صحافي في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده بحاجة إلى 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية.

 
 


أحدث الأخبار

علم ايران

عربي ودولي وكالة تسنيم الإيرانية: فريق التفاوض الإيراني لن يحضر يوم الأربعاء في إسلام آباد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترمب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي مسؤول إيراني: نرفض أي مفاوضات تجرى تحت ضغوط أو تهدف إلى الاستسلام

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام

عربي ودولي لبنان يريد "انسحابا كاملا" لقوات الاحتلال الإسرائيلي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي يعلن انتهاء أعمال تصليح خط أنابيب يزود أوروبا بالنفط

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: الحصار الأميركي يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار

العثور على رفات بشري في سفينة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز

عربي ودولي الولايات المتحدة اعترضت ناقلة نفط خاضعة لعقوبات مرتبطة بإيران

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول

أخبار محلية مديرية ثقافة عجلون تنظم معرضا للكتاب



 
 






الأكثر مشاهدة

 