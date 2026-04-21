لبنان يريد "انسحابا كاملا" لقوات الاحتلال الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، أن لبنان يطالب بـ"انسحاب كامل" لقوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيه، إلى جانب عودة الأسرى والنازحين اللبنانيين، في إطار المفاوضات الجارية مع إسرائيل، قبيل اجتماع جديد مرتقب الخميس في واشنطن.

وتستضيف الولايات المتحدة الخميس جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، ترمي إلى الدفع قدما نحو التوصل إلى اتفاق بعد سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وفق ما أفاد مسؤول أميركي.