الخميس 2026-03-12 09:27 م

لبنان يستدعي القائم بأعمال إيران بعد هجوم مشترك مع حزب الله على إسرائيل

أرشيفية
 
الخميس، 12-03-2026 08:17 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي الخميس استدعاءه القائم بالأعمال الإيراني للحضور إلى مقر الوزارة، غداة تبني الحرس الثوري الإيراني شنّ هجوم صاروخي "منسّق" مع حزب الله على اسرائيل.

وقال رجي في منشور على منصة اكس "رفضا لأي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، استدعيتُ القائم بالأعمال الإيراني للحضور غدا (الجمعة) إلى الوزارة، وكلّفت الأمين العام إبلاغه موقف لبنان الرافض لسلسلة أحداث ومواقف تمثّل انتهاكا صريحا لسيادتنا الوطنية وخرقا لقرارات حكومتنا".


وكانت الحكومة اللبنانية كلفت الخميس رجي استدعاء من يلزم من السفارة الإيرانية، بعدما أعلن الحرس الثوري في بيان الأربعاء عن "عملية مشتركة ومنسّقة" ضد اسرائيل، تضمّنت هجوما صاروخيا شنّته إيران بالتزامن مع إطلاق حزب الله صواريخ ومسيرات.

 
 


