لبنان يستدعي القائم بأعمال إيران بعد هجوم مشترك مع حزب الله على إسرائيل

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي الخميس استدعاءه القائم بالأعمال الإيراني للحضور إلى مقر الوزارة، غداة تبني الحرس الثوري الإيراني شنّ هجوم صاروخي "منسّق" مع حزب الله على اسرائيل.

وقال رجي في منشور على منصة اكس "رفضا لأي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، استدعيتُ القائم بالأعمال الإيراني للحضور غدا (الجمعة) إلى الوزارة، وكلّفت الأمين العام إبلاغه موقف لبنان الرافض لسلسلة أحداث ومواقف تمثّل انتهاكا صريحا لسيادتنا الوطنية وخرقا لقرارات حكومتنا".