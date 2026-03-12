لبنان يستدعي القائم بأعمال إيران بعد هجوم مشترك مع حزب الله على إسرائيل

وقال رجي في منشور على منصة اكس "رفضا لأي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، استدعيتُ القائم بالأعمال الإيراني للحضور غدا (الجمعة) إلى الوزارة، وكلّفت الأمين العام إبلاغه موقف لبنان الرافض لسلسلة أحداث ومواقف تمثّل انتهاكا صريحا لسيادتنا الوطنية وخرقا لقرارات حكومتنا".
وكانت الحكومة اللبنانية كلفت الخميس رجي استدعاء من يلزم من السفارة الإيرانية، بعدما أعلن الحرس الثوري في بيان الأربعاء عن "عملية مشتركة ومنسّقة" ضد اسرائيل، تضمّنت هجوما صاروخيا شنّته إيران بالتزامن مع إطلاق حزب الله صواريخ ومسيرات.
