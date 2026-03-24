لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني

الوكيل الإخباري- استدعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، القائم بالأعمال الإيراني في بيروت توفيق صمدي خوشخو، وأبلغته بقرار الدولة اللبنانية سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعين محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصا غير مرغوب فيه.





ووفق بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، طالب الأمين العام للوزارة السفير عبد الستار عيسى، السفير الإيراني المعين بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.



وفي السياق ذاته، استدعت الوزارة سفير لبنان لدى إيران أحمد سويدان، للتشاور، وذلك على خلفية ما وصفته بانتهاك الأعراف والأصول الدبلوماسية المعمول بها بين البلدين.







