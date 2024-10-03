لبنان يشكو إسرائيل مجددا لمجلس الأمن الدولي

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن إسرائيل خرقت الخط الأزرق الفاصل على الحدود الجنوبية، وضربت بعرض الحائط جوهر القرار الدولي (1701) الصادر عام 2006، متهمة الاحتلال بحشد أرتال من دباباته ومصفحاته على طول الحدود الجنوبية، واستهدف المدنيين والعاملين بمنظمات الإغاثة والصحفيين.
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