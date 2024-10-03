لبنان يشكو إسرائيل مجددا لمجلس الأمن الدولي

الوكيل الإخباري- قدمت لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بحق الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية الاعتداء على سيادتها عبر توغل إسرائيلي بري داخل الحدود اللبنانية الجنوبية.

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