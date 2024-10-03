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لبنان يشكو إسرائيل مجددا لمجلس الأمن الدولي

لبنان
لبنان
الخميس، 03-10-2024 05:07 م

الوكيل الإخباري-    قدمت لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بحق الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية الاعتداء على سيادتها عبر توغل إسرائيلي بري داخل الحدود اللبنانية الجنوبية.

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وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن إسرائيل خرقت الخط الأزرق الفاصل على الحدود الجنوبية، وضربت بعرض الحائط جوهر القرار الدولي (1701) الصادر عام 2006، متهمة الاحتلال بحشد أرتال من دباباته ومصفحاته على طول الحدود الجنوبية، واستهدف المدنيين والعاملين بمنظمات الإغاثة والصحفيين.

 
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