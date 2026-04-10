لبنان يعتزم المشاركة باجتماع واشنطن لبحث وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- قال مسؤول لبناني كبير الجمعة، إن لبنان يعتزم المشاركة في اجتماع خلال الأسبوع المقبل في واشنطن مع ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل لمناقشة وإعلان وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن موعد المحادثات لم يحدد بعد.





وأوضح المسؤول أن لبنان يرى أن وقف إطلاق النار شرط أساسي لإجراء المزيد من المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا مع إسرائيل.



ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه رسالة حازمة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي كان أقصر من المعتاد، في ظل تصاعد العمليات العسكرية في لبنان.



وبحسب المسؤول، دعا ترامب نتنياهو إلى خفض وتيرة الهجمات الإسرائيلية، معربًا عن قلقه من أن يؤدي استمرار القتال في لبنان إلى تقويض وقف إطلاق النار مع إيران، وتهديد مسار المفاوضات الجارية.



وأشار التقرير إلى أن واشنطن تكثف جهودها للحيلولة دون انهيار التهدئة، في وقت ترى فيه الإدارة الأميركية أن التصعيد في لبنان قد يعرقل المحادثات المقررة مع طهران، ويؤثر على فرص التوصل إلى اتفاق أوسع في المنطقة.









