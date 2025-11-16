لبنان يعتزم رفع شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد إسرائيل

وطلب عون، إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة التي تدحض النفي الإسرائيلي لبناء الجدار؛ لتأكيد أن الجدار الخرساني الذي إقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.
