لبنان يعتزم رفع شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد إسرائيل

الوكيل الإخباري- طلب الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة برفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لإقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية يتخطى الخط الأزرق الذي تم رسمه بعد الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000.

